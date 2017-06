Inscrições abertas para escolas interessadas em participar da Mostra Sesc de Cinema

A partir desta semana, o Sesc Paraíba inicia as inscrições para as instituições de ensino interessadas em participar de mais uma edição da Mostra Sesc de Cinema. Os agendamentos podem ser realizados no Setor de Cultura do Sesc Centro João Pessoa, das 8h às 18h.

O evento acontece de 04 a 07 de julho, no Centro de Turismo e Lazer Sesc Cabo Branco, com programação disponível nos três turnos.

A programação vai além das exibições e conta com oficinas e debates que são coordenadas pela atriz Zezita Matos, do cineasta Bertrand Lira, do diretor de arte Hélder Nóbrega, do crítico Renato Félix e da roteirista Cristiane Guedes Fragoso.

Já as oficinas serão duas: Roteiro para Cinema, com o cineasta e roteirista Torquato Joel e Efeitos de maquiagem para o cinema e outras artes, com o artista plástico, ator e maquiador Williams Muniz.

Em 2017 serão apresentadas vinte produções audiovisuais de diferentes regiões paraibanas. Os filmes que serão exibidos: O Ermitão das Flores; Imagens e Memórias: O Cinema no Vale do Mamanguape; Santa Rosa; Diabolin; Manacial; Convite para Morte; Seis Palavras; Um Olhar Sobre a Fotografia; Ilha; Sala de Reboco: A História de Zé Marcolino; Sede que Mata; Os Assombrados; Um Olhar Sobre a Fotografia; Aqueles que Ficam; Convite para Morte; Amargo da Cana; Manancial; Lia – Começo, Meio e Recomeço; Contínuo; Os Filmes Gregos Serão Minha Herança; Stanley e Morte Minha Companheira.

Para mais informações sobre as inscrições e ou agendamentos os interessados podem entrar em contato com o setor de Cultura do Sesc Centro João Pessoa através do número (83) 3208-3158 ou se dirigir a unidade que fica localiza na Avenida Desembargador Souto Maior, 281, Centro.