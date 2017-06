Inscrições abertas para Curso de Mergulhador Autônomo de Resgate

Estão abertas as inscrições para o Curso de Mergulhador Autônomo de Resgate, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB).

No total, são 15 vagas, sendo 13 para bombeiros militares e dois para policiais militares do Estado.

Os registros poderão ser feitos até 20 de junho próximo, na Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (Deip) do CBMPB.

A Deip fica localizada no Quartel do Comando Geral, em Marés, na Capital. Conforme informações do Departamento de Operações de Mergulho Autônomo de Resgate (Domar), que gerencia o curso, a qualificação terá início no dia 28 de julho e segue até 29 de setembro deste ano.

O edital completo foi publicado no boletim interno de número 106, de 7 de junho de 2017.

O curso – O Cmaut é uma especialização em busca e resgate subaquático (de pessoas e objetos), com utilização de equipamentos de mergulho autônomo para até 40 metros de profundidade.

A duração é de oito semanas, às segundas e sextas-feiras pela manhã, e terças, quartas e quintas em período integral, quando os alunos terão instruções teórico e práticas.

Ao término do curso, o militar se tornará um mergulhador de resgate apto a atuar junto às equipes que compõem atualmente o Domar. Esta será a terceira edição do curso, que já teve turmas formadas em 2013 e 2015.