Indústrias de panificação do Estado terão R$ 1,3 milhão para qualificação

Oitenta pequenas indústrias de distribuição e transformação de farinha de trigo paraibanas serão selecionadas para integrar o projeto de qualificação “Transformadores de Farinha”, através da parceria entre o Sebrae e o grupo M. Dias Branco, líder nacional na fabricação de biscoitos e massas.

Até 2019, serão investidos cerca de R$ 1,3 milhão em recursos em ações de consultoria e capacitação, visando a melhoria da competitividade, cooperação e a ampliação de negócios.

Na Paraíba, segundo dados da Receita Federal, há mais de 1,6 mil indústrias neste segmento.

Na Paraíba, inicialmente, o projeto vai atender fábricas localizadas na Grande João Pessoa e em Campina Grande.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com a gestora do Projeto de Encadeamento Produtivo do Sebrae Paraíba, Elianete Paiva, a iniciativa vai selecionar casas de bolo, confeitarias, pizzarias, fábricas de biscoitos, panificadores, entre outras atividades relacionadas, que tenham a farinha de trigo como matéria-prima principal.

“O projeto é focado em indústrias formalizadas, sejam elas microempreendedores individuais, microempresas ou pequenas empresas. As empresas selecionadas passarão por um processo de diagnóstico, em que serão avaliadas as suas necessidades e as ações adequadas para seu posicionamento no mercado”, disse a gestora.

O projeto vai beneficiar diretamente micro e pequenas empresas de panificação e distribuidoras do segmento, além de microempreendedores individuais que atuam em atividades como a fabricação de bolos, biscoitos, salgados, pães caseiros, massas, pizzas, entre outras.

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Encadeamento Produtivo do Sebrae, que atua promovendo a inserção de pequenos negócios em cadeias de valor de grandes empresas, por meio de relacionamentos cooperativos de longo prazo e que tragam benefícios para ambas as partes.

A parceria do Sebrae com o grupo M. Dias Branco vai possibilitar a união das competências e conhecimentos do Sebrae e do grupo empresarial em favor dos pequenos negócios.

“O Sebrae vai oferecer capacitações na área de gestão, inovação e competitividade, além promover missões técnicas em feiras, eventos e empresas. Já o M. Dias Branco vai disponibilizar o seu conhecimento técnico e de mercado”, destacou.

Elianete explicou que as empresas interessadas em participar do projeto podem procurar o Sebrae Paraíba para obter maiores informações. No dia 10 de abril, na Fiep, em Campina Grande, e no dia 12 de abril, no auditório do Sebrae, em João Pessoa, haverá uma apresentação do projeto para os interessados. Mais informações: 2108-1266.

A parceria do Sebrae e o grupo M. Dias Branco vai qualificar pequenos negócios no Ceará, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nestes seis estados, a iniciativa irá beneficiar 800 empresas.

Serão investidos no projeto um total de R$ 6,4 milhões em um período de três anos, sendo 75% dos recursos do Sebrae, 25% da M. Dias Branco e 5% das empresas participantes.