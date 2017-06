Inauguração da transposição na Paraíba é adiada

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) afirmou em entrevista à Rádio Correio FM, nesta segunda-feira, 06, que as águas da transposição do Rio São Francisco chegarão à Paraíba neste sábado, 11, ou seja, com dois dias de atraso.

A inauguração da obra, que estava prevista para esta quinta-feira, 9, atrasou por conta do vazamento na barragem de Barreiro, em Sertânia -PE.

O parlamentar, que está visitando hoje o reservatório de Barreiro, que rompeu na última sexta-feira, 03, mas que já teve o problema sanado, reforçou que as bombas flutuantes emprestadas do Governo de São Paulo já estão funcionando em Barro Branco, último reservatório que antecede o açude de Poções.