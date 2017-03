Importante açude da Paraíba recebe grande recarga e sai do volume morto

Foto: Reprodução/Facebook

O açude Manoel Marcionilo, localizado no município de Taperoá recebeu uma boa recarga de água após as ultimas chuvas que caíram na região de Desterro, Sertão paraibano.

O manancial que no passado era responsável pelo abastecimento da cidade, estava seco há alguns anos. No mês de fevereiro as primeiras chuvas já trouxeram as primeiras recargas ao açude.

Com as chuvas da noite desta quarta-feira (15) o reservatório recebeu uma aporte grande de água e saiu do volume morto.

Atualmente o Manoel Marcionilo, que tem capacidade para armazenar 15.148.900 de m³ está com 5.692.778 m³, o que representa 37,6% do total, segundo dados da Aesa.