Idoso de 85 ano é assassinado a facadas em Serra Branca

Um homem de 85 anos foi encontrado morto a facadas na cidade de Serra Branca, Cariri paraibano. O caso foi registrado por volta das 11h desta sexta-feira, 17.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) a cuidadora do idoso chegou a casa da vítima por volta das 07h. Ela teria achado estranho, pois as portas ainda estavam fechadas e ninguém atendia.

Então ela, e outra pessoa, decidiu entrar na casa pelo telhado e avistou o aposentado Genival Alves Nicolau, ao solo, apresentando várias perfurações pelo corpo.

De acordo com familiares, a vítima guardava uma certa quantia de dinheiro na casa, mas a perícia constatou que o valor não foi levado.

Até o momento a polícia não sabe a motivação e autoria do crime, mas segue investigando