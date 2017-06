Hospital de Trauma divulga campanha de prevenção contra queimaduras

A médica cirurgiã plástica Ísis Lacerda, do Hospital de Trauma de Campina Grande, comentou sobre a campanha ‘Quem brinca com fogo pode se queimar’, que está sendo promovida com o objetivo de prevenir contra as queimaduras no período de festa junina.

Ela afirmou que esta segunda-feira (12) é o primeiro dia de fogueiras e destacou que é preciso um cuidado redobrado com as crianças.

Foto: Paraibaonline

Ísis contou que a campanha está focada em prevenir queimaduras provenientes de fogos de artifício, fogueiras e comidas típicas que são, em sua maioria, quentes e feitas em recipientes maiores que o habitual.

A médica também disse que até o dia de hoje só foram atendidas quatro pessoas vítimas de queimaduras no período junino e destacou que a expectativa é de que a marca de atendimentos seja menor que a registrada em 2016, com 42 feridos.

– Chamamos a atenção para as fogueiras de hoje e de amanhã de manhã, porque a fogueira junina, quando está ativa, produz brasas que podem queimar a planta dos pés de quem pisa na fogueira – alertou.

A médica aconselhou que vítimas de queimaduras lavem o local ferido com água corrente e façam um curativo limpo e, logo depois, procurem a unidade de saúde mais próxima.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.