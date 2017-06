Homens trocam tiros em bar e terminam mortos em Santa Luzia

De acordo com as informações da terceira Companhia de Polícia Militar de Santa luzia, cidade localizada no Sertão do Estado, dois homens morreram durante troca de tiros após briga em um bar.

Os dois estavam bebendo em um estabelecimento no bairro Frei Damião.

As vítimas são o empresário Júnior de Assisinho, como era popularmente conhecido, e o servidor público Jamil.

A polícia não sabe o que motivou a briga e procura pelas armas usadas no crime.