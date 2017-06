Homens com fardas do Exército assaltam posto de combustíveis em Lagoa Seca

Foto: Reprodução/TVPB

Um posto de combustíveis foi alvo de bandidos, em Lagoa Seca, no Agreste paraibano, na noite desse domingo (5).

Três criminosos mascarados usando uniformes do Exército Brasileiro e com armas longas renderam os funcionários do posto e roubaram o cofre com aproximadamente R$ 20 mil.

Os criminosos fugiram tomando destino ignorado. Rondas foram realizadas pela polícia, mas ninguém foi identificado.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.