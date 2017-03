Homenagem a humorista e ator global marca abertura da Semana do Artesão em Campina

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), vereador licenciado Nelson Gomes, homenageou, na manhã dessa segunda-feira, 13, o humorista e ator global Lucas Veloso por meio do projeto Mãos na Vila.

A deferência foi feita logo após a solenidade de abertura da 1ª Semana do Artesão, que ocorreu às 11h, na Vila do Artesão.

Foto: Codecom/CG

Lucas Veloso recebeu a homenagem e disse estar sem palavras para agradecer o reconhecimento ao seu trabalho.

“Não tenho palavras para agradecer e quero dizer que a calçada da fama em Hollywood, não me apetece em nada. A verdadeira calçada da fama para mim é esta que hoje estarei fincando as minhas mãos, onde exatamente estão as minhas raízes. Meu mais humilde agradecimento a esta pessoa maravilhosa que é o amigo e presidente da AMDE, Nelson Gomes, e aos demais amigos aqui presentes”, destacou Lucas.

A “Calçada da Fama” na Vila do Artesão tem a marca das mãos de vários artistas que foram homenageados por contribuírem para a valorização da cultura regional.

O ator Lucas Veloso foi mais um dos agraciados pelo Projeto Mãos na Vila, por sua trajetória em defesa da cultura campinense.

Foto: Codecom/CG

Para o presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes, mais um grande colaborador da cultura regional deixa sua marca eternizada na Vila do Artesão.

“A gratidão é nossa, afinal Lucas Veloso tem elevado o nome da nossa cultura mundo afora. Trata-se de um amigo e um excelente profissional que só nos traz orgulho. É com imensa honra que pude ser tutor deste momento tão especial para a nossa cidade”, finalizou Nelson Gomes.