Homem esfaqueia enteado de 14 anos em Campina Grande

Um homem de 41 anos está sendo apontado como suspeito de esfaquear o próprio enteado, no bairro do Araxá, em Campina Grande.

O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira, 21.

Segundo informações do Ciop, o menino de 14 anos teria sido atingido três vezes, sendo duas no ombro e uma no pescoço.

A motivação para o crime seria porque o jovem teria visto o suspeito bater na mãe dele, durante uma discussão.

Ao tomar satisfação com o padrasto, o menor acabou sendo esfaqueado.

Ele foi socorrido pelo Samu para o Hospital de Emergência e Trauma da cidade.

O estado de saúde da vítima é regular e ela não corre risco de morte.

O acusado foi levado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disp), onde prestou depoimento e foi preso.