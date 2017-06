Homem é preso suspeito por tráfico de drogas em João Pessoa

foto: Secom/PB

Policiais militares prenderam um homem de 26 anos, por tráfico de drogas na tarde desse sábado (10), em João Pessoa. Durante a abordagem foi encontrado, no interior de um veículo, cerca de um quilograma de substância semelhante ao crack.

Por volta das 17h, policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito realizavam uma blitz no Acesso Oeste, no bairro Ilha do Bispo, na Capital, quando avistaram um veículo suspeito. Na revista ao veículo, foi encontrado aproximadamente um quilograma de substância semelhante ao crack.

O suspeito preso, que é condutor de transporte alternativo, e o material apreendido foram conduzidos à Central de Flagrantes no bairro Ernesto Geisel, em João Pessoa-PB.

BPTran – As ações aconteceram durante todo o dia desse sábado (10), e se prolongarão durante o mês de festejos juninos em todo o Estado, com operações de trânsito periódicas com o intuito de prevenir e orientar os motoristas.