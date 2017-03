Homem é preso ao tentar arremessar drogas e objetos para dentro do Serrotão

Um homem foi preso por volta das 2h da madrugada desta terça-feira, 14, em Campina Grande, tentando arremessar objetos para dentro do presídio do Serrotão.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acusado, de 24 anos, estava com outro homem em uma motocicleta nas proximidades do presídio.

Ao serem avistados, os suspeitos tentaram fugir, mas foram perseguidos. Eles caíram da moto, um conseguiu fugir e o outro foi preso.

Foto: Marcos Vasconcelos/ TV Paraíba

Com este foram encontrados aproximadamente sete quilos de substância semelhante a maconha, 13 garrafas de bebida semelhante a conhaque, 100 cartelas de comprimido Artame, 17 celulares, 12 fones de ouvido, quatro cabos USB, nylon, duas baterias de celulares, um cartão de memória, nove chips da operadora Oi, duas fitas adesivas, além da moto e dois capacetes.

O suspeito foi ouvido pela Polícia Civil e deve ser encaminhado para o presídio do Serrotão.