Homem é morto dentro de bar em Campina Grande

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações Políciais (Ciop), um homem foi assassinado na madrugada deste domingo no bairro Monte Santo, em Campina Grande.

A vítima, Ederson Patrício Cavalcante Dantas, de 42 anos foi morto dentro de um bar com um disparo na perna e uma facada no pescoço.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, mas não resistiu. A polícia investiga o caso.