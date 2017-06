Homem é morto a facadas em São José da Mata

Um homem de 27 anos foi morto a facadas na noite desse sábado, 04, no distrito de São José da Mata, em Campina Grande.

Segundo testemunhas, a vítima estava em um bar quando outro homem o chamou para conversar. Após alguns instantes, o acusado o golpeou com a faca e fugiu.

De acordo com a perícia, a vítima sofreu cinco perfurações na região do tórax.

O crime aconteceu no centro de São José da Mata. O Samu ainda foi acionado, mas ao chegar no local foi constatado a morte do jovem.

O corpo dele foi levado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol)