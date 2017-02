Homem é assassinado em Campina Grande

Mais um assassinato foi registrado em Campina Grande. Na madrugada deste domingo, um homem foi encontrado morto na Rua da República, no bairro do Quarenta, em Campina Grande.

De acordo com informações da Polícia, a vítima trata-se de Erivan Souza, de 28 anos, que foi morto com um golpe de faca no pescoço.

O delegado Francis Assis Silva e equipe investigam o crime.

* Com infrmações do Blog do Renato Diniz