Homem é assassinado com golpes de pá, tesoura e chave de fenda

Foto: Reprodução/TVCB

Um homem foi encontrado morto nesta segunda-feira (12) no bairro dos Funcionários, em João Pessoa, com varias perfurações no corpo.

Segundo informações, a vítima pode ter sido morta com golpes de pá, tesoura e ainda uma chave de fenda, que estava ainda encravada na cabeça.

A investigação acredita que o crime deve ter sido cometido por mais de uma pessoa.