Homem confessa que colocou veneno em filtro de água para matar irmão

Um homem foi preso na última segunda-feira, 13, pela Polícia Civil, sob suspeita de tentar envenenar o próprio irmão.

O caso aconteceu no distrito de Santa Terezinha, em Campina Grande, e de acordo com a polícia, o homem, de 35 anos, é suspeito de ter colocado veneno no filtro de água da oficina do irmão, de 43.

O suspeito foi preso na casa dele, que fica próximo à oficina. Ele confessou o crime.

Ainda segundo a polícia, uma equipe do IPC foi até o local recolher amostras da água. O laudo deve sair em 30 dias.