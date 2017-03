Hemocentro realiza homenagens às mulheres doadoras

A Campanha Feminina de Doação de Sangue lançada, nessa quarta-feira (8), no Hemocentro da Paraíba se prolongará até o fim deste mês.

Na ocasião da abertura, no Dia Internacional da Mulher, uma programação especial homenageou as doadoras.

A diretora geral da instituição, Luciana Gomes, também participou da ação e após enfrentar todas as etapas de pré-triagem e triagem, foi ao setor de coleta doar sangue.

Foto: Secom/PB

Segundo ela, o objetivo da campanha é incentivar e aumentar o número de doadoras.

“Atualmente, apenas 25% dos nossos doadores são mulheres. Trabalhamos para que este percentual aumente para cerca de 30%. Por isso, além de homenagear mulheres doadoras que reservam um tempinho do seu dia para doar sangue, queremos levar informações e conscientizar todas as mulheres sobre a importância de serem doadoras de sangue”, destacou.

A diretora ressaltou ainda que com seu gesto de doar de sangue busca desmistificar alguns medos.

“Doar sangue não dói e não traz desconforto ao doador. Este é um ato de solidariedade que salva vidas”, concluiu Luciana Gomes.

Durante as comemorações, uma das homenageadas foi a enfermeira Janaína Campos. Ela é a doadora com maior número de doações, 37 no total.

“Eu comecei a doar em 1997 e desde então não parei. Para mim, o ato de doar sangue é um ato de amor e carinho. Eu vejo que ao doar sangue para uma pessoa que nem conheço, esta pessoa está sendo cuidada, eu ajudo pelo menos quatro pessoas com o meu sangue”, declarou.

No lançamento da campanha, as mulheres doadoras foram recepcionadas com uma apresentação do Grupo Vocal Nossa Voz que cantou e tocou músicas da MPB e da Bossa Nova.

Já no espaço Beleza da Mulher, as doadoras puderam fazer limpeza de pele, em uma ação realizada em parceria com a empresa Mary Kay. Houve ainda entrega de brindes e oferta de um lanche especial as doadoras.

Somente dois fatores impedem a doação feminina: gravidez ou período de amamentação durante o primeiro ano de vida do bebê.