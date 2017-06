Hemocentro realiza campanha de doação de sangue em homenagem ao Dia da Mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Hemocentro da Paraíba lançará nesta quarta-feira (8), às 9h30, a Campanha de Doação Feminina. Com o slogan “Neste 8 de Março o amor corre em suas veias. Parabéns mulher doadora!”, a ação se estenderá por todo o mês de março e tem o objetivo de incentivar as mulheres a se tornarem doadoras.

Dados do setor de estatística do Hemocentro da Paraíba mostram que somente entre 25% e 27% das doações de sangue são realizadas por pessoas do sexo feminino. A meta é elevar este indicador e atingir o patamar de 30%, ou seja, de cada 100 doações pelo menos 30 sejam realizadas por mulheres. Em 2010, apenas 10% das doações eram realizadas por mulheres.

A coordenadora do Núcleo de Ações Estratégicas, Divane Cabral, explica que, além de incentivar o público feminino, a campanha procura esclarecer as principais dúvidas sobre os requisitos para a doação. Segundo a coordenadora, alguns mitos ajudam a afastar as mulheres dos postos de coleta de sangue. “A campanha desmistifica a doação de sangue feminina. Durante a ação, esclarecemos, por exemplo, que somente grávidas ou mulheres que estejam amamentando durante o primeiro ano de vida do bebê não podem doar”, pontua.

PROGRAMAÇÃO – Homenagens, entrega de brindes e apresentações musicais fazem parte da programação da campanha de doação feminina do Hemocentro. A abertura da campanha será às 9h30 no Hemocentro Coordenador em João Pessoa, localizado na avenida Pedro II, 1.119.

Na ocasião, o Grupo Vocal Nossa Voz, formado por Thaise Gadelha (teclado e voz), Ariadne de Lima (percussão e voz), Gracinha Carvalho (voz) e Germana Sales (efeitos e percussão) vai resgatar os clássicos da MPB e da Bossa Nova em homenagem às mulheres.

Haverá ainda uma homenagem especial às doadoras aniversariantes do dia e a que tem o maior número de doações. E, para deixar as doadoras ainda mais bonitas e elegantes, um espaço Beleza da Mulher vai oferecer serviços de maquiagem para as doadoras.

Encerrando as atividades, serão distribuídos brindes e lanche especial com as doadoras.

Condições para ser doador de sangue

– Ter idade entre 16 e 69 anos, 11meses e 29 dias (se for menor de 18 anos é necessário autorização do responsável legal)

– Pesar acima de 50 quilos.

– Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas.

– Estar alimentado, dando intervalo de três horas após o almoço.

– Não estar grávida ou em período de amamentação (apenas o primeiro ano da amamentação é impedimento). A menstruação e o uso de pílulas anticoncepcionais não impedem a doação

Área de anexos