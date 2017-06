Hemocentro realiza atividades em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, em JP

O Hemocentro da Paraíba vai comemorar, nesta quarta-feira (14), o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Em parceria com o Sindicato dos Taxistas, será realizada uma grande carreata, que sairá do Parque Solon de Lucena em direção ao Hemocentro, na avenida Pedro II, a partir das 9h.

O objetivo é mobilizar os motoristas de táxi para aderirem à campanha de doação de sangue.

O início da concentração de motoristas vai começar por volta das 8h, na sede do Sindicato dos Taxistas, no Parque Solon de Lucena.

Ainda segundo a programação do Dia Mundial do Doador de Sangue, haverá apresentação musical e lanche especial com comida típica para doadores de sangue.

Já quem estiver na região do Vale de Mamanguape poderá participar da coleta externa de sangue.

Nesta quarta-feira (14), a Unidade Móvel do Hemocentro estará no Hospital Regional de Mamanguape, das 8 às 16h.

Atualmente, o Hemocentro recebe, em média, 100 doadores de sangue por dia. Para atender a demanda de todos os hospitais públicos e privados do Estado seriam necessários uma média de 200 doadores por dia.