Hamilton vence GP do Canadá e diminui vantagem de Vettel na ponta

O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prêmio do Canadá, realizado na tarde deste domingo. Com o resultado, o piloto britânico reduz a vantagem do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), quarto em Montreal, na liderança do Mundial de Fórmula 1.

Com sete das 20 etapas do campeonato completadas, Vettel segue no primeiro lugar da tabela de classificação com 141 pontos. Hamilton, por sua vez, chega aos 129. O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), segundo neste domingo, fica com com 93 e completa o grupo dos três melhores.

O Grande Prêmio do Canadá foi decepcionante para o brasileiro Felipe Massa (Williams), obrigado a abandonar a corrida logo na primeira volta. A próxima etapa do campeonato, marcada para o próximo dia 25 de junho, será realizada em um circuito de rua em Baku, capital do Azerbaijão.

