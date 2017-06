HackFest 2017 do MPPB é aberto no Espaço Cultural, em João Pessoa

Fotos: Ascom

“Este evento é uma ponte que liga o poder público ao exercício da cidadania”. Assim definiu o procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba (MPPB), Bertrand de Araújo Asfora, em seu discurso na tarde desta sexta-feira (9), na solenidade de abertura da 3ª edição do ‘HackFest Contra a Corrupção’, que acontece até domingo (11), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Para o procurador Bertrand, o planeta passou por profundas transformações e um fato que supera qualquer revolução anterior é a transformação e evolução na área da tecnologia.

“A tecnologia tem quebrado paradigmas e questões do pensamento, do comportamento e das condutas. E o poder público tem que se moldar a essa realidade. Investigações criminais nos moldes antigos não cabem mais”, avaliou o procurador-geral de Justiça.

A solenidade de abertura, realizada no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural, na capital paraibana, contou com as presenças de estudantes, professores, membros do Ministério Público paraibano e autoridades e representantes de órgãos governamentais federais, estaduais e municipais.

“É difícil explicar a corrupção, mas é fácil constatar e ver as suas consequências”, disse o ministro interino da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, que esteve presente na abertura do evento.

Para o ministro, “este é o momento da mudança do modo de enxergar as coisas ligadas à corrupção e um evento como este na Paraíba nos estimula a acreditar nas mudanças”. Em seu discurso na abertura, ele enfatizou: “O acesso à informação é o segredo do combate à corrupção”.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro André Carlo Torres Pontes, também discursou na abertura do HackFest 2017, elogiando a iniciativa do MPPB e falando do apoio do TCE ao evento.

O ‘HackFest Contra a Corrupção’, evento idealizado e promovido pelo MPPB, por meio do seu Núcleo de Gestão do Conhecimento e Segurança Institucional (NGCSI), que tem como coordenador o promotor de Justiça Octávio Celso Gondim Paulo Neto, é uma maratona hacker de programação que pretende, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas, envolver a sociedade no combate à corrupção.

Nos dias 9, 10 e 11 de junho, programadores, estudantes e profissionais ligados ao desenvolvimento de softwares, e também das áreas de Direito, Administração, Gestão Pública, Design e Arte/Mídia estarão reunidos no evento, para palestras de nivelamento, brainstorming (técnica de discussão em grupo que se vale da contribuição espontânea de ideias por parte de todos os participantes, no intuito de resolver algum problema ou de conceber um trabalho criativo) e formação de equipes, desenvolvimento de softwares e apresentação das ideias.

Uma programação dinâmica nos três dias do evento, com 30 horas de atividades que irão atender aos cerca de três mil participantes esperados para o HackFest 2017 (entre maratonistas, público e agentes de órgãos públicos, de universidades etc.).