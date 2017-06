Guarda Civil de CG participa da campanha “A esmola deixa a criança fora da escola”

A Guarda Civil Municipal de Campina Grande aderiu à campanha “A esmola deixa a criança fora da escola” e está participando da ação junto ao Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Assistência Social (Semas).

Foto: Codecom/CG

Durante toda semana das 8h da manhã às 12h e das 14h às 17h, os integrantes da Guarda Municipal estarão auxiliando na panfletagem e informações para os motoristas em pontos estratégicos de Campina Grande, a exemplo do Cruzamento da Avenida Canal com a Quebra Quilos, antigo Banco do Brasil (Unopar).

Segundo o coordenador da Guarda, Marx José Silva Medeiros, é parte do trabalho também garantir a segurança dos funcionários do Ministério do Trabalho que estão engajados na campanha da Prefeitura de Campina Grande, por intermédio da Secretaria de Ação Social.

Foto: Codecom/CG

A campanha tem como objetivo preservar o direito da criança a estudar e evitar a prática de mendicância, uma vez que a venda de produtos diversos e pedido de moedas limita esse direito.

“Diante disso, é preciso que a população ao ver menores nessas situações, ao invés de dar esmolas, entre em contato com a Semas e o Conselho Tutelar, a fim de serem tomadas as medidas cabíveis”, pontuou o coordenador da Guarda Municipal.