Grupo Oi entrega lista de credores da empresa à Justiça

O administrador judicial do Grupo Oi, representado pelo escritório de advocacia Arnoldo Wald, apresentou ao juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro a lista de 55.080 credores da companhia de telefonia. A dívida da Oi é de R$ 63.959.938.559,55.

De acordo com o administrador judicial, os credores foram divididos em três grupos e quatro classes.

Fazem parte da lista 4.074 credores trabalhistas, representando uma dívida de R$ 912.363.439,84; um credor da Classe II, que deverá receber R$ 3.326.951.525,30; 49.077 credores na Classe III; e 1.928 pertencentes à Classe IV.

Recuperação judicial

O Grupo Oi requereu a recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial e Falências.

O pedido foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Em sua decisão, o juiz Fernando Viana, titular vara, considerou o fato “de a empresa ser uma das maiores no setor de telecomunicação em todo o mundo e o impacto que ela representa na economia do país”.

Os valores dos créditos atribuídos a cada credor estarão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os credores têm prazo de 10 dias úteis, após a publicação, para questionar a lista.