Grupo especializado vai atuar no combate às quadrilhas de ataques a bancos na PB

A Polícia Militar passa a atuar, a partir desta terça-feira (21), com o Grupamento Especializado de Operações em Área de Caatinga (GEOsAC), com policiais treinados para atender ocorrências de alta complexidade em áreas urbanas e rurais, a exemplo do enfrentamento de quadrilhas de ataques a bancos.

O GEOsAC, que é vinculado diretamente ao comando geral da corporação, terá como sede a cidade de Pocinhos, no Agreste da Paraíba, região que apresenta uma incidência maior dos crimes contra instituições bancárias, segundo as estatísticas.

O comandante do grupamento, capitão Wherick Felício, disse que a atuação da nova tropa será em todo o Estado.

“Nossa atuação será em todo o Estado, com policiais treinados para o combate em áreas urbanas e também afastadas dos grandes centros. A proposta do comandante geral da corporação, coronel Euller Chaves, é de ampliar gradativamente o grupamento, com bases também no Sertão, e isso representa um grande avanço para a segurança pública do Estado, que tem agora mais uma tropa qualificada para o patrulhamento preventivo e repressivo a grupos do crime organizado que atuam aqui na Paraíba”, destacou.

Para fazer parte da nova tropa da Polícia Militar, os policiais passaram pelo Curso de Operações e Sobrevivência em Área de Caatinga e foram submetidos a uma análise curricular, que fez a triagem sobre o perfil exigido para atuar no Grupamento.

A GEOsAC possui uniforme diferenciado, apropriado para terrenos áridos, inclusive com camuflagem para não serem percebidos durante perseguição aos integrantes das quadrilhas responsáveis por crimes.

No segundo semestre, a corporação vai ampliar o efetivo do grupamento e para isso será realizado mais um curso de Operações e Sobrevivência em Área de Caatinga, que vai selecionar novos policiais para fazer parte do Grupamento.