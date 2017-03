Governo Federal vai investir R$ 255 milhões para triplicar BR entre JP e Cabedelo

O presidente da República, Michel Temer, assina nesta sexta-feira (10) a ordem de serviço para as obras de adequação da BR-230, no trecho entre Cabedelo e João Pessoa.

Com investimento total de R$ 255 milhões, a estimativa do governo federal é que as melhorias, em um trecho de 28 quilômetros da rodovia, beneficiarão cerca de 1,2 milhão de pessoas.

De acordo com o governo federal, serão construídos 13 viadutos, 14 passarelas de travessia de pedestres, 38 quilômetros de vias marginais, 15 quilômetros de ciclovias e 25 quilômetros de terceira faixa.

O projeto executivo já foi concluído e a obra está pronta para começar.

No trecho previsto, registra-se movimento de aproximadamente 70 mil veículos. Nos períodos de férias, o número chega a 85 mil.

Com o crescimento da população na região e, consequentemente, o aumento no fluxo do trânsito local, a rodovia atingiu a sua capacidade máxima de lotação, demandando a ampliação.