Governo Federal garante obras do ramal de Piancó, na Paraíba

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, garantiram à bancada federal paraibana empenho por parte do Governo Federal para a realização de uma obra que levaria água do rio São Francisco por um ramal com entrada pelo município de Piancó, no Sertão da Paraíba.

A garantia foi dada pelo presidente Temer ao deputado federal e coordenador da bancada, Benjamin Maranhão (SD), durante sua vinda para inauguração do eixo Leste que já abastece o município de Monteiro e segue para o açude de Boqueirão.

É de autoria da bancada uma emenda no valor de R$ 40 milhões para a realização da intervenção.

“Fizemos esse pedido ao presidente Michel Temer por entendermos que aquela região do Sertão, polarizada por Piancó, ficará prejudicada sem a chegada das águas do Rio São Francisco. Aproveitamos a passagem do presidente para agilizar esse sonho de muitos paraibanos e da bancada que está unida para resolver esse problema”, destacou o deputado.

Benjamin lembrou ainda que a bancada destinou uma emenda de R$ 40 milhões, dentro do orçamento da União deste ano, para a execução da obra do ramal do Piancó.

A entrada das águas pelo Rio Piancó até Coremas-Mãe D’Água chegou a ser prometida pela presidente Dilma Rousseff (PT) em 2014, ano em que inaugurou o túnel Cuncas II, dentro do eixo Norte da transposição, em São José de Piranhas.

Inicialmente, o projeto está orçado em cerca de R$ 200 milhões e prevê a construção de um conjunto de adutoras que vai garantir a chegada da água para 18 municípios, que possuem problemas de abastecimento.

“Mesmo tento um dos maiores mananciais do Estado, a população do Vale do Piancó passa por uma crise hídrica. Precisamos resolver esse problema para que os paraibanos tenham água nas suas residências. E, para isso, a bancada está atenta e trabalhando para que as obras iniciem o mais rápido possível”, comentou.

Benjamin também lembrou do empenho da bancada para a retomada das obras do eixo Norte que levará água aos municípios do Sertão. As águas do São Francisco chegarão à Paraíba pelos municípios de São José de Piranhas e Cajazeiras.

“Esse é outro tema prioritário da nossa bancada. Estamos garantindo, junto ao Governo Federal ,para que as águas cheguem ao Estado no máximo até dezembro”, disse.