Governo faz mudanças na direção de órgão responsável pelo Lar do Garoto

O Governo do Estado promoveu mudanças na administração da Fundação Desenvolvimento da Criança e Adolescente (Fundac), que é responsável pelo Lar do Garoto.

Foi exonerada do cargo a diretora técnica da Fundação Denise Ramos Miranda. Em seu lugar assumiu Gilvaneide Nunes da Silva, que estava como chefe de gabinete da secretária de Desenvolvimento Humano.

Também foi publicado no Diário Oficial do Estado a homologação do processo seletivo para contratação de 400 agentes socioeducativos.

54 dessas vagas são para trabalhar no Lar do Garoto, em Lagoa Seca.