Governo estadual comemora Semana do Artesão com exposição em João Pessoa

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba (Setde) e do Programa de Artesanato da Paraíba (PAP), abriu as comemorações da Semana do Artesão , no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, em João Pessoa, com uma exposição que reúne trabalhos de vários artesãos até o próximo domingo (19).

Foto: Secom/PB

A feira de artesanato é resultado do envolvimento direto de artesãos individuais, grupos familiares e de associações oriundos de municípios paraibanos que trabalham com tipologias em couro, cerâmica, escama de peixe, brinquedos populares, madeira, crochê, algodão colorido, cordel, xilogravura, fibras e bijuterias.

“Reunimos os artesãos mais uma vez na Zona Sul da Capital beneficiando os integrantes dessa região e para atender a um novo público-alvo. O importante é colocar os artesãos para participarem em feiras sejam elas locais, nacionais e até internacionais para que não fiquem parados até o próximo Salão de Artesanato da Paraíba, no mês de junho, em Campina Grande”, lembrou a gestora do PAP, Lu Maia.

O Programa de Artesanato da Paraíba (PAP) atende a mais de seis mil artesãos no apoio à divulgação, capacitação e comercialização.

O Dia do Artesão é comemorado oficialmente em 19 de março e está inserido neste evento realizado há muitos anos pelo Governo da Paraíba.

A Semana do Artesão ficará aberta no horário das 10h às 21h até quarta-feira. Já no período de quinta-feira a sábado o horário será das 10h às 22h e, no último dia das 13h às 21h.

Tudo isso na Praça de Eventos do Shopping Sul, localizado próximo a Praça da Paz, na Avenida Bancário Sérgio Guerra – 900, bairro dos Bancários, em João Pessoa.