Governo do Estado paga a primeira parcela do 13º salário dos servidores

O pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais ativos e inativos, incluindo ainda funcionários e professores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), será efetuado pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (14).

Com isso, entram em circulação na economia paraibana mais de R$ 134 milhões.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Administração (Sead), o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores e professores da UEPB totaliza mais de R$ 7,49 milhões, além de R$ 127 milhões com os demais servidores.

O anúncio da primeira parcela do 13º salário foi feito pelo governador Ricardo Coutinho no dia 5 deste mês.

Na ocasião, Ricardo destacou que a medida é adotada desde a sua primeira gestão, em 2011.

“É um compromisso que fazia ainda quando era prefeito, ativando o comércio. Neste dia 14, vou repassar, pela primeira vez, a metade do 13º salário aos professores e aos funcionários da UEPB”, pontuou.

O chefe do Executivo paraibano destacou, ainda, que a decisão de antecipar a primeira parcela do 13º salário dos professores e servidores da UEPB foi tomada ainda no início do ano.

“É uma questão de respeito para com os servidores e professores da UEPB”, ressaltou.