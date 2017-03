Governo do Estado inscreve para o programa Gira Mundo até o dia 15

Os alunos que ainda não se inscreveram no programa Gira Mundo poderão fazê-lo até a próxima quarta-feira (15). Desta vez, serão selecionados 100 estudantes do 2º ano do ensino médio da rede pública estadual, sendo as vagas destinadas a intercâmbios no Canadá, Espanha e Portugal.O programa de intercâmbio internacional Gira Mundo foi criado pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE).

As inscrições para o novo processo seletivo serão realizadas por meio do site www.paraiba.pb.gov.br/educacao , com preenchimento de formulário eletrônico e envio de documentos detalhados no edital.

Os estudantes vão cursar, no país de destino, o correspondente a um semestre letivo (com duração em torno de cinco meses), em escolas de nível médio do Canadá, Espanha e Portugal, com data de embarque prevista para o período de agosto/setembro de 2017. Estão sendo oferecidas 50 vagas para o Canadá, 25 para a Espanha e 25 para Portugal.

foto: Secom/PB

Para participarem do intercâmbio, os candidatos devem ter, no mínimo, 14 anos de idade até o dia primeiro de julho de 2017 e no máximo 17 anos e 6 meses até o dia primeiro de julho de 2017; estar regularmente matriculado no segundo ano do ensino médio regular, normal médio, semi-integral, integral ou médio integral integrado à educação profissional das escolas públicas da Rede Estadual de Ensino em 2017; ter obtido ao longo do primeiro ano do ensino médio a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco) nas aulas regulares da escola de ensino médio em que esteja matriculado; além de outros requisitos específicos, a depender do país escolhido.

O candidato deverá escolher apenas um país para concorrer ao intercâmbio (Canadá, Espanha ou Portugal). A seleção será feita em três etapas de caráter classificatório e eliminatório, além de uma última etapa de caráter apenas eliminatório.

A primeira etapa vai selecionar 1.800 alunos, com as maiores médias do desempenho acadêmico do ano de 2016, de acordo com o número de vagas distribuídos, nas turmas de cada Gerência Regional de Educação (GRE). As etapas seguintes, principalmente a última, vão definir os estudantes que irão viajar para os países do intercâmbio.

O estudante classificado e aprovado para o intercâmbio receberá uma bolsa instalação e cinco bolsas manutenção no valor de R$ 700,00.

A primeira será entregue antes do embarque ao país de destino, para cobrir despesas iniciais, e as demais, no decorrer do programa. Eles também vão receber seguro de saúde durante o período em que estiverem residindo no país de destino.

A acomodação será em casa de família residente na localidade definida para o intercambista.