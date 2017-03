Governo do Estado conclui formação continuada em Gestão Escolar

fotos: Secom/PB

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), finalizou a formação continuada em Gestão Escolar. Participaram da primeira etapa da formação, que ocorreu no período de 5 a 14 de dezembro de 2016, 924 gestores escolares (diretores e vice-diretores) da rede pública estadual e, na segunda etapa, realizada de 8 a 15 de março de 2017, 658 gestores das 14 Gerências Regionais de Educação (GRE), nos polos de João Pessoa, Alagoa Grande, Campina Grande, Patos e Sousa.

Os eixos trabalhados nas duas etapas foram: “Função Social da Escola”, “Formação e Perfil do Gestor”; “Gestão Democrática” e “Desafios Contemporâneos da Escola Pública”; “Organização do Trabalho Pedagógico na Escola”; “Gestão Financeira” e “Conselho Escolar”.

De acordo com a subgerente de Desenvolvimento e Formação da SEE, Giselda Freire Diniz, o curso atendeu a um desejo, a uma necessidade dos gestores, pois há anos eles não recebiam esse tipo de formação.

“Os conteúdos foram relacionados à realidade do cotidiano das escolas e trabalhados por formadores doutores/formadoras doutoras que já atuam na área de gestão educacional, na UFPB, na UEPB e na UFCG, Campus de Cajazeiras”, explicou a subgerente.

Para Aristela Fonseca, gestora da Escola Estadual Cristiano Cartaxo, em Cajazeiras, o curso proporcionou um norte para que o gestor pudesse ter mais conhecimento sobre o seu papel, sobre as suas funções, a fim de agir de forma descentralizada, articulando a gestão pedagógica com a administrativa.

Já Jocilene de Castro, gestora da Escola Pedro Américo, em Cabedelo, o curso fez com que ela acordasse para as responsabilidades do gestor escolar.

“Recebemos todas as informações necessárias, a exemplo de como elaborar o Projeto Político Pedagógico da Escola, o Regimento Escolar, o Projeto de Intervenção Pedagógica, em suma, como administrar de forma diferenciada, inovadora”, completou a gestora.