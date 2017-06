Governo do Estado abre sindicância para apurar situação do Lar do Garoto

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial que abriu sindicância para apurar situação do Lar do Garoto. Segundo a determinação, uma comissão composta por seis pessoas e vai ser presidida pelo procurador do Estado Paulo Márcio Soares Madruga. O objetivo da sindicância é apurar a responsabilidade dos servidores que trabalham no Lar do Garoto e também elaborar um relatório que servirá como documento para outras decisões técnicas. A comissão terá o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, para concluir os trabalhos. Ela terá acesso a todos os documentos da unidade. Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Print