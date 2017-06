Governo do Estado abre 26ª edição do Salão do Artesanato em Campina Grande

A abertura da 26ª edição do Salão do Artesanato ocorre neste domingo (18), em Campina Grande. Com o tema “Das águas que renovam a esperança nasce o desenvolvimento”, a estimativa é que o evento receba, até o dia 2 de julho, 50 mil pessoas, com vendas em torno de R$ 1 milhão. Foto: Secom/PB A realização é do Governo do Estado por meio do Programa do Artesanato da Paraíba (PAP), vinculado à Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico (Setde). LEIA MATÉRIA COMPLETA AQUI. Facebook

