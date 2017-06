Governo começa testes no sistema de captação subterrânea para levar água ao Cariri

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), inicia nesta sexta-feira (9) os testes do sistema de captação subterrânea para alimentar a adutora do Congo e levar água do Rio São Francisco a mais 11 municípios do Cariri.

A obra, que teve investimentos de R$ 1,3 milhão dos cofres do Tesouro Estadual, vai beneficiar diretamente 128 mil paraibanos, que passarão a ter o abastecimento d’água regularizado.

De acordo com o presidente da Cagepa, Hélio Paredes Cunha Lima, além da cidade de Monteiro, que já vinha sendo abastecida com água do Rio São Francisco, o novo sistema de captação beneficiará os moradores dos municípios de Coxixola, Congo, Sumé, Prata, Ouro Velho, Amparo, Serra Branca, São José dos Cordeiros, São João do Cariri, Gurjão e Livramento. “O distrito de Santa Luzia do Cariri também será contemplado”, pontuou.

“Em virtude do longo período de estiagem, o açude do Cordeiro entrou em colapso total e a maioria dessas localidades estava com o abastecimento de água suspenso ou em racionamento. Com a chegada das águas do São Francisco, o governador Ricardo Coutinho determinou que a Cagepa providenciasse, em caráter de urgência, providências no sentido de assegurar o abastecimento d’água daquela região, e a solução veio com a construção do sistema de captação subterrânea no leito do Rio Paraíba, que passará a alimentar o sistema adutor do Congo com uma vazão de 138 litros d’água por segundo”, acrescentou o presidente da Cagepa.