Governo anuncia novos valores de bolsa desempenho para professores do Estado

O governo da Paraíba anunciou nesta terça-feira (23) os novos valores para a Bolsa de Desempenho Profissional que é paga aos professores da Rede Estadual de Ensino.

Os decretos, assinados pelo governador Ricardo Coutinho (PSB), estão publicados na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

No primeiro decreto (Nº 37.391), que abrange o grupo ocupacional magistério, os valores do benefício variam entre R$ 787,41 e R$ 1.203,52, a depender do nível funcional do docente, conforme estabelecido na tabela abaixo:

Já os profissionais da Educação contratados como prestadores de serviço, que estejam exercendo sua função em sala de aula, receberão bolsa de R$ 380, conforme prevê o decreto Nº 37.392.

Por fim, o governador fixou no decreto Nº 37.393 o valor de R$ 150 para Bolsa Incentivo do Programa de Modernização e Eficiência da Gestão de Aprendizagem, paga aos professores efetivos e contratados para exercer suas funções em sala de aula.