Governador se reúne com a nova Mesa Diretora do TRF–5ª Região

O governador Ricardo Coutinho recebeu, nesta terça-feira (21), na Granja Santana, a visita de cortesia de integrantes do Tribunal Regional Federal – 5ª Região (TRF5).

Participaram do encontro o presidente do TRF5, Rogério Fialho; o presidente eleito, Manuel Erhardt; Cid Marconi, vice-presidente eleito; o corregedor-regional, Paulo Cordeiro; além do procurador-geral do Estado da Paraíba, Gilberto Carneiro, e do presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, entre outras autoridades.

Na ocasião, Ricardo recebeu das mãos do desembargador Manuel Erhardt o convite para participar da posse dos novos gestores do TRF5, marcada para o dia 3 de abril deste ano, em Recife (PE).

“É muito importante o fortalecimento dessa representação que os estados têm no Tribunal Federal da 5ª Região. O Governo do Estado se sente honrado em ser colaborador dessa harmonia institucional, fazendo o seu dever, o que lhe compete”, destacou o governador.

Rogério Fialho ressaltou o apoio que teve da Paraíba no exercício da presidência do TRF5.

“Na condição de presidente do TRF5, tive grande proximidade com as instituições paraibanas, recebendo todo o apoio possível, especialmente do Governo do Estado. Foi muito importante o apoio que tive das instituições da Paraíba durante um ano e sete meses à frente do Tribunal Regional da 5ª Região”, frisou.

O presidente eleito do TRF5, Manuel Erhardt, lembrou o apreço institucional que o Tribunal tem pelo estado da Paraíba.

“Viemos trazer um convite ao governador Ricardo Coutinho como símbolo do apreço que temos pelo estado da Paraíba, assim como a relevância do relacionamento institucional para que o Tribunal consiga desempenhar a sua atividade”, afirmou.

O procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, também destacou a importância da relação entre a Paraíba e o TRF5.

“O Tribunal Regional Federal da 5ª região é uma referência em resolutividade de processos, uma das únicas instituições que funciona sob o ponto de vista da representação regional, concentrando seis estados. Isso demonstra a colaboração que o Estado tem adotado no funcionamento do Tribunal Regional Federal”, disse.

Gervásio Maia, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), também convidado para a cerimônia de posse da nova Mesa Diretora do TRF5, comentou o encontro.

“Fico muito feliz. Primeiro, porque temos um paraibano extremamente preparado à frente do Tribunal Federal, que é o desembargador Rogério Fialho, responsável por um trabalho extraordinário. A Assembleia, como casa do povo, tem dado toda a contribuição necessária para as atividades do TRF5, estando sempre de portas abertas”, finalizou.