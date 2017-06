Governador realiza visita técnica no Parque Linear Parahyba em João Pessoa

O governador Ricardo Coutinho visitou, neste domingo (5), o Parque Linear Parahyba, localizado na zona de preservação ambiental e paisagismo, no bairro do Bessa, em João Pessoa. O Parque representa um investimento de quase R$ 3 milhões em sua primeira etapa e foi projetado para ser uma nova opção de lazer para os moradores da área.

O empreendimento, que será inaugurado ainda este mês, possui calçadas de contorno em todo seu perímetro, áreas com playground e academias ao ar livre, ciclovia, estacionamentos, iluminação, campos e quadras de areia, entre outros equipamentos.

Na ocasião, Ricardo destacou os benefícios do projeto.

“Neste espaço não existia nada e agora temos um local que melhora a qualidade de vida da população. O parque tem que ter esporte, jogos, tem que ser inclusivo para pessoas com deficiência, aqui temos um parque sensitivo, estamos montando uma área onde até os odores das plantas deverão estar presentes para as pessoas com deficiência visual. Enfim, quando observarmos dá para ver a grande mudança que aconteceu neste local. Além do Parque Parahyba, vamos inaugurar, também este mês, o Parque Bodocongó em Campina Grande”, adiantou.

Ricardo ainda lembrou que o projeto do Parque Linear Parahyba foi criado em 2010 por meio de decreto quando ele era prefeito de João Pessoa.

“Este Parque Parahyba foi pensado quando eu ainda era prefeito, antes de sair assinei uma lei, mas ele não foi implantado posteriormente. Resolvemos então, fazer esta obra. Queremos que a comunidade cuide deste espaço com o sentimento de que este ambiente pertence a todos”, observou.

De acordo com a diretora-superintendente de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), Simone Guimarães, o Parque Linear Parahyba era uma demanda antiga da população e foi feito para atender às necessidades da comunidade com várias opções de lazer.

“O Parque tem academia, espaço para cães, jardim sensitivo, brinquedos para crianças, inclusive para aquelas com dificuldade motora. A inauguração será na próxima semana, mas a população já está usufruindo dos equipamentos que chegaram para transformar essa área de preservação ambiental, dando mais qualidade de vida aos moradores”, concluiu.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, acompanhou a visita e comentou que o Parque Linear Parahyba é mais um empreendimento que mostra a preocupação do Governo do Estado com os paraibanos.

“Este Parque veio para criar um espaço onde as famílias podem se reunir. Ainda nem foi inaugurado mas o sucesso do empreendimento já é total. Antes faltava a estrutura, mas o Governo do Estado fez e vai entregar esta grandiosa obra, onde basta olhar o semblante dos moradores para perceber a importância que tem para todos”, pontuou.

“Moro aqui há 10 anos e muitos moradores pediram que algo fosse feito para melhorar este espaço. Graças a Deus, o governador atendeu nosso pedido. Esse Parque está maravilhoso, agora as crianças brincam aqui, os idosos fazem caminhada, enfim, ficou bom demais”, comemorou a professora Carla Santos.