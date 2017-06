Governador participa de comemoração ao centenário do Corpo de Bombeiros da Paraíba

fotos: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho participou, nesta sexta-feira (9), da solenidade em homenagem ao centenário do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB), realizada no Ginásio O Ronaldão, em João Pessoa.

O Corpo de Bombeiros foi criado em 1917, por meio do Decreto Estadual de nº 844 e, atualmente, conta com um efetivo de mais de 1.200 profissionais que atendem a população nas diversas modalidades de combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento (terrestre, em altura e aquática), além de atividades preventivas de fiscalização e de defesa civil. Desde 2011, mais de R$ 40 milhões foram investidos pelo Governo do Estado na modernização do Corpo de Bombeiros.

Durante o evento, o governador Ricardo Coutinho acompanhou o desfile da tropa, a apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros e dos uniformes históricos que caracterizavam a corporação. Além disso, houve uma exposição itinerante de fotos antigas da corporação e a entrega de homenagens a 78 autoridades civis e militares, que contribuíram para o crescimento do CBMPB.

Em seu pronunciamento, Ricardo parabenizou a corporação pelo trabalho desempenhado ao longo desses 100 anos e afirmou sua admiração e respeito pelos homens e mulheres que têm a missão maior de salvar vidas.

“O Corpo de Bombeiros é uma das instituições com maior credibilidade no Estado e vem cumprindo um excelente papel. Nos últimos anos, a corporação apresenta uma melhora significativa. Hoje temos equipamentos modernos, bombeiros qualificados e um Corpo de Bombeiros que dialoga com a sociedade. Estaremos entregando em breve a Companhia de Mamanguape e o Batalhão de Patos. Itaporanga também está ganhando seu Corpo de Bombeiros, enfim, fazemos um esforço enorme para aparelhar, modernizar e qualificar a corporação”, ressaltou.

No evento, o governador recebeu a medalha comemorativa ao centenário do Corpo de Bombeiros, como forma de agradecimento por todo o aporte dado pelo Governo do Estado à corporação. “Agradeço a oportunidade de estar presente no centenário desta instituição tão importante para a Paraíba e ainda receber esta medalha tão honrosa”, disse Ricardo.

A vice-governadora Lígia Feliciano também foi agraciada com a medalha e comentou:

“É uma grande honra receber essa medalha comemorativa em um dia tão importante para esta instituição. São 100 anos de serviços prestados dessa corporação que tem o respeito da sociedade. Com dignidade, bravura e investimentos do Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros vem avançando. Aproveito para parabenizar todos os bombeiros que dedicam suas vidas para salvar outras vidas”.

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba se divide em seis Batalhões de Bombeiro Militar (BBM) nas cidades polos da Paraíba, dois Batalhões Especializados (Busca e Salvamento – BBS e Atendimentos Pré-Hospitalar – BAPH) localizados em João Pessoa; além de duas Companhias Independentes de Bombeiro Militar (CIBM) localizadas em Cabedelo e Catolé do Rocha; e uma Companhia de Bombeiro Militar (CBM) presente na cidade de Pombal. Além de quartéis próprios, as unidades contam com viaturas novas e equipamentos de proteção individual para fornecer boas condições de trabalho aos bombeiros.

O Governo do Estado adquiriu, nos últimos seis anos, vários equipamentos para o Corpo de Bombeiros, como as duas auto plataformas aéreas para combate a incêndio, quatro ônibus, 18 reboques, cerca de 160 veículos, 48 motos-resgate, entre outros. Para o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jair Carneiro, os investimentos feitos pelo Governo representam o cuidado e o respeito que o Estado tem com a corporação.

“Nós estamos muito felizes em poder comemorar este centenário com tantos avanços para a corporação. Durante estes 100 anos muitos desafios tiveram que ser superados, mas os profissionais sempre honraram seu papel com muito zelo. Nos últimos anos, acompanhamos a modernização dos equipamentos e veículos, além de investimentos na qualificação dos profissionais, o que amplia nosso trabalho e quem ganha com isso é a sociedade. Hoje o Corpo de Bombeiros dá cobertura aos 223 municípios do Estado. Agradeço ao governador por tudo o que foi realizado na gestão”, frisou o coronel Jair Carneiro.

Para o secretário de Segurança e Defesa Social, Cláudio Lima, o Corpo de Bombeiros vem cumprindo de forma admirável a sua missão, ao longo destes 100 anos.

“Essa corporação passou uma transformação muito grande nos últimos anos. Hoje temos uma tropa preparada devido aos investimentos feitos. O Corpo de Bombeiros está equipado, trabalhando muito bem e tem muito para comemorar”, enfatizou.

A tenente-coronel Jousilene de Sales falou sobre a emoção de comemorar o centenário do Corpo de Bombeiros. “Esta data é muito emocionante, porque sou a primeira mulher a comandar uma região e reconheço a importância dessa corporação para a sociedade. Ser do Corpo de Bombeiros é se comprometer com a missão de salvar vidas e de servir a população”, comentou.

Também receberam medalhas comemorativas ao centenário do Corpo de Bombeiros, o arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, o procurador de Justiça, Valberto Lira, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, André Carlo Torres, o deputado federal Damião Feliciano, alguns auxiliares do Governo, a exemplo do secretário da Comunicação Institucional, Luís Torres, o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo, o secretário de Segurança e Defesa Social, Cláudio Lima, entre outras autoridades.

“É um prazer ser homenageado neste dia em que o Corpo de Bombeiros completa 100 anos. É importante dedicar os parabéns para essa corporação que tem nos seus quadros pessoas que arriscam a vida por outros”, falou o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo.