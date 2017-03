Governador entrega restauração de rodovias na região do Brejo

O governador Ricardo Coutinho vai inaugurar mais duas obras do Programa Caminhos da Paraíba, na região do Brejo Paraibano, em solenidades que serão realizadas nesta sexta-feira (17).

Tratam-se das restaurações da PB-111 (Araruna/Cacimba de Dentro/Entroncamento da PB-105) e da PB-077 (Cuitegi/Pilões).

A primeira obra a ser inaugurada interliga os municípios de Araruna e Cacimba de Dentro ao entroncamento da PB-105, com 37,3 km, contabilizada como a 120ª obra rodoviária da atual administração. A segunda rodovia, Cuitegi/Pilões, tem 13 km, é a 121ª.

Utilizando recursos próprios, o Governo do Estado investiu nas duas obras mais de R$ 13,2 milhões.

Pela rodovia Cuitegi/Pilões trafegam diariamente 702 veículos, entre automóveis, camionetas, caminhões, ônibus e motos. Serão beneficiados 13.660 habitantes dos dois municípios.

A PB-111 tem um tráfego diário de 654 veículos e beneficia uma população de 94.447 habitantes dos municípios de Araruna, Camimba de Dentro, Solânea e Bananeiras.

A rodovia recebeu serviços de correção de defeitos, recapeamento da pista de rolamento e acostamentos em tratamento superficial duplo mais uma camada de micro revestimento produzido com asfalto de alta resistência à ação do tráfego e as intempéries, limpeza dos acostamentos e do sistema de drenagem e sinalização horizontal e vertical.

Entre Cuitegi e Pilões foram executados serviços de reciclagem da camada de base com adição de 30% de brita, recapeamento asfáltico da pista de rolamento e dos acostamentos em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, recuperação e limpeza do sistema de drenagem para águas superficiais e subterrâneas, roçada manual na faixa de domínio e sinalização horizontam e vertical.

O diretor superintendente do DER, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, destaca a inauguração de mais essas duas obras do Programa Caminhos da Paraíba, ambas beneficiando municípios da região do Brejo.

São consideradas de grande alcance social e econômico na região, gerando mais emprego e renda e melhoria da qualidade de vida da população local, assegura o dirigente.