Governador entrega restauração da rodovia PB-111

fotos: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho entregou, nesta sexta-feira (17), a restauração da PB-111 no trecho Araruna/Cacimba de Dentro/Entroncamento PB-105, totalizando 37,3 km de extensão.

A obra representa um investimento de R$ 6,5 milhões com recursos estaduais e vai beneficiar mais de 94 mil moradores das cidades de Araruna, Cacimba de Dentro, Solânea e Bananeiras. Esta é mais uma obra que faz parte de uma série de inaugurações programadas pelo Governo do Estado para os meses de fevereiro e março.

Para Ricardo, as estradas são fundamentais porque promovem a integração dos municípios, favorece o comércio e desenvolve a região.

“Nenhuma outra gestão fez tanta estrada como esta. Nós já chegamos a de número 120. Isso significa vida, desenvolvimento e novas perspectivas para o povo. Trouxemos água e estrada para esta região, duas coisas que são fundamentais e que promovem o crescimento das cidades. Só na PB-111 investimos R$ 6,5 milhões”, comentou.

O governador ainda lembrou que, apesar do momento de crise pela qual passa o país, a Paraíba continua se desenvolvendo.

“Se olharmos para o Brasil de hoje, vamos perceber que a realidade da Paraíba é diferente da maioria dos estados. Nós conseguimos manter o ritmo de inaugurações de obras como estradas, adutoras e escolas. É um grande desafio dar continuidade aos investimentos nesse período de crise, mas a Paraíba está seguindo em frente”, ressaltou.

A PB-111 passou por correção de defeitos, recapeamento da pista de rolamento e acostamentos em tratamento superficial duplo mais uma camada de micro revestimento produzido com asfalto de alta resistência à ação do tráfego e às intempéries, limpeza dos acostamentos e do sistema de drenagem e sinalização horizontal e vertical. Aproximadamente 655 veículos passam diariamente pelo local.

O superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Carlos Pereira, destacou a evolução da malha rodoviária paraibana nos últimos anos.

“Essa é a 120ª estrada que fizemos na gestão. Estou muito feliz porque a Paraíba está quase toda interligada por asfalto com uma malha rodoviária de excelente qualidade. E em pouco tempo não restará mais nenhuma cidade em situação de isolamento asfáltico”, garantiu.

O prefeito de Araruna, Vital Costa, afirmou que é uma satisfação ver a estrada inaugurada. “Receber esse equipamento público pronto é motivo de grande alegria. A restauração da PB-111 vai trazer muitos benefícios para esta região. Agradeço ao governador pela obra e também pela adutora que traz água para o nosso povo”, disse.

O prefeito de Cacimba de Dentro, Valdinele Costa, conhecido como Nelinho, também comemorou a inauguração da restauração da estrada PB-111. “Estamos muito felizes e agradecidos. Este asfalto demorou a ser feito por causa de problemas com a primeira empresa contratada, mas o governador logo resolveu o problema e hoje podemos ver que o asfalto ficou da melhor qualidade. Agora os cidadãos podem ir e vir com segurança por esta estrada”, falou.

“É com grande alegria que recebemos esta obra. Ela é um motivo de orgulho para Araruna e região. Este governador mostra que olha por nossa cidade e trabalha para o bem do povo”, comentou a dona de casa, Socorro Santos.

Reginaldo José mora em Cacimba de Dentro e afirmou que a restauração da estrada era muito esperada.

“Faz muito tempo que a gente espera esse asfalto ficar pronto. Pedimos muito e graças a Deus a obra foi feita pelo governador Ricardo Coutinho. Melhorou demais a nossa situação”, garantiu.