Governador discute voo entre municípios com representantes da TAG Linhas Aéreas

O governador Ricardo Coutinho se reuniu, nesta quinta-feira (8), na Granja Santana, com empresários da TAG Linhas Aéreas, empresa que pretende implantar uma linha aérea regional com atuação nos aeroportos da Paraíba.

A ideia inicial é que sejam feitos quatro voos diários para atender a demanda da população que precisa se descolar, por exemplo, de João Pessoa para Cajazeiras ou Patos, com mais agilidade e segurança.

O superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Carlos Pereira, e o chefe da Casa Militar, major Anderson Pessoa, também participaram da audiência.

Ricardo comentou que a intenção é muito boa e trará diversas vantagens para os usuários dos voos, além de gerar crescimento econômico e empregos nas regiões.

“Este voo vai trazer uma economia de tempo que poderá facilitar a vida de boa parte da população que se desloca, frequentemente, entre as cidades paraibanas. Acredito que haverá uma grande demanda para estes voos”, comentou.

O empresário Delano Mota ressaltou que o projeto da TAG Linhas Aéreas já tem o aval da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e os voos terão, inicialmente, capacidade para cerca de 30 passageiros.

“Viemos mostrar o nosso projeto ao governador para alinhar a criação da empresa com os aeroportos, tendo toda a infraestrutura para que possamos operar um voo regular. A ideia é que a TAG trabalhe com Cajazeiras, Patos, Monteiro e todos os outros aeroportos que tenham condições de absorver nossos voos. Ainda não temos uma previsão de início, mas queremos fazer tudo dentro das normas para alcançar nossa meta, que é oferecer esse voo para a população paraibana. E no futuro pretendemos também fazer voos para outros estados, como de Cajazeiras para Fortaleza por exemplo”, concluiu.

De acordo com o superintendente do DER, Carlos Pereira, cabe ao órgão a manutenção dos aeroportos regionais, que são localizados em Cajazeiras, Patos, Monteiro, Catolé, Itaporanga e Sousa.

“Entre os nossos aeroportos temos dois homologados, Patos e Cajazeiras, mas o de Cajazeiras ainda não está homologado para voos noturnos, porque estamos concluindo o balizamento noturno em convênio com a Anac. Esse balizamento está em pleno andamento e será abastecido com energia solar, devendo até julho ser homologado. A empresa TAG tem o interesse de fazer um voo regional e nós do DER, que cuidamos da manutenção dos aeroportos, estamos aqui para darmos a nossa colaboração”, frisou.