Governador descarta aumento para demais servidores: “Não existe dinheiro no país”

O governador Ricardo Coutinho (PSB) comentou sobre a concessão de gratificações para os policiais militares e civis da Paraíba e destacou que um esforço concentrado foi feito para que o incentivo pudesse ser implantado para os agentes da segurança pública.

Ele descartou que os demais servidores do Estado tenham acesso a qualquer tipo de aumento, tendo em vista o período de crise que o país tem passado.

Foto: Paraibaonline

Ricardo ainda mencionou que o que a Paraíba está fazendo na segurança pública é notável diante da realidade dos demais estados do Brasil.

O governador também disse que não é possível expandir a folha de pessoal, pois esta já está ultrapassando o que a lei determina.

– O que o governo tem a dizer é uma coisa muito honesta e todo mundo sabe disso: não existe dinheiro no país, basta olhar para os demais estados. O que nós fizemos na segurança foi uma racionalização das horas extras e um esforço do Governo do Estado. Não posso simplesmente aumentar uma folha que já está acima da lei, é algo injusto com o povo como um todo – frisou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.

