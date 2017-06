Governador cobra retomada de obras do Eixo Norte da transposição

O governador Ricardo Coutinho (PSB) afirmou que esteve em reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, e destacou que ela assegurou que até a próxima semana consegue ter uma decisão acerca do pedido de retomada das obras do Eixo Norte da transposição.

O governador ressaltou que, além do Ceará e do Rio Grande do Norte, 13 cidades do Sertão da Paraíba aguardam receber essas águas.

Foto: Secom/PB

– É uma necessidade imediata. Não é só uma necessidade de uma grande cidade ou metrópole como Fortaleza, mas na Paraíba tem 700 mil pessoas esperando por essa água. Precisamos concluir esse eixo para que a água possa ser distribuída para o Ceará, para o Rio Grande do Norte e para o estado da Paraíba – enfatizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.