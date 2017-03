Glaucia Lima canta em edição especial do Projeto Cambada em João Pessoa

Incomodada com a pouca visibilidade das compositoras do estado da Paraíba, a cantora e compositora Glaucia Lima resolveu pesquisar a produção musical dessas mulheres.

O resultado dessa pesquisa pode ser conferido em primeira mão no show que a artista fará na sexta-feira (17), na edição especial do projeto Cambada em comemoração ao Mês da Mulher.

Ela se apresenta às 21h, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Sendo considerada hoje uma das personalidades mais originais na música, Glaucia ainda coloca a sua arte a serviço do crescimento do ser humano.

“Gosto da arte que se dispõe a transformar o homem em um ser livre e para isso acredito no caminho das ações coletivas. Esta é a minha bandeira”, afirma.

Foto: Secom/PB

Glaucia Lima é natural de João Pessoa (PB) e convive com a música desde criança, através do ambiente musical oriundo de sua própria família.

Em 1997, foi apresentada ao universo da música e da poesia produzidas na Paraíba, através do projeto Cantoras do Povo, no qual iniciou o contato com os compositores paraibanos, tornando-se uma espécie de porta-voz da obra destes artistas.

A artista optou por desenvolver sua carreira explorando as mais variadas expressões da cultura popular, dando ênfase a ritmos regionais como o Coco de Roda, o Baião, a Ciranda e o Maracatu, sem, entretanto, deixar de navegar por outras expressões universais. Além disso, resolveu também dispor do seu talento para divulgar, com dignidade, a produção criativa dos compositores paraibanos.

A cantora gravou, simultaneamente, dois CDs de estreia, com recursos das Leis de Incentivo estadual (Procult – atualmente FIC) e municipal (Fundo Municipal de Cultura – FMC), ingressando de forma arrojada no mercado fonográfico. Com propostas sonoras distintas, ambos exploram as diversas nuances da interpretação de Glaucia Lima, valorizando a obra dos compositores e poetas paraibanos, que são a fonte inspiradora da cantora.

Sempre aceitando desafios, em 2008, a cantora grava o DVD Zanzar, com o patrocínio do Fundo Municipal de Cultura, contemplando as canções do CD Zanzar e outras participações importantes do cenário artístico paraibano.

A cantora, sempre instigada por novos desafios, no ano passado se juntou à família e aproveitou a oportunidade para cantar composições autorais no show “Família é quem vem”, com estreia no dia 7 de outubro de 2016, projeto que vem inovar o fazer artístico da cantora.

Além do trabalho solo, atualmente a cantora compõe o projeto de intercâmbio com o Senegal chamado Berimbaobab, grupo que reúne músicos conhecidos no Estado, onde se canta músicas em português, em língua indígena e em dialeto africano, tendo a dança como atração integrada à música.

Através desse projeto, Glaucia Lima fez uma turnê no Senegal, participando também do Festival Du Sahel, no Deserto de Lompoul, naquele país, no período de 21 de novembro até 11 de dezembro de 2013. Gláucia foi a única artista da América Latina a participar do evento.

O projeto ‘Cambada’ foi lançado em janeiro de 2016, com a ideia inicial de realizar uma temporada anualmente.

Com o nome que faz referência ao coletivo de caranguejos, virou sucesso de público, e a frequência de shows passou a ser mensal.

A proposta consiste em realizar uma série de shows onde artistas locais ou radicados na Paraíba se apresentam com repertório construído com músicas de compositores paraibanos.

Além da qualidade das atrações, outro atrativo do projeto é o preço popular, uma forma de estimular o público a consumir e apreciar os artistas locais.

Com a ação, a Funesc pretende oferecer um panorama da produção local à população, ampliando dessa forma o acesso às mais variadas vertentes da música, onde cada artista apresenta, além de seu repertório autoral, músicas de conterrâneos.

Os valores dos ingressos – R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira) – são uma forma de estimular o público a conhecer e consumir a música produzida na Paraíba.