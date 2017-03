Gilmar Mendes: “A Procuradoria da República não está acima da lei”

Foto: Ascom

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é –literalmente – o avesso da imagem clássica de um magistrado.

Ainda mais, quando a referência é a um membro da principal corte judiciária do País, a denominada ´guardiã da nossa Constituição´.

Aquela crença cristalizada de que o juiz ´só deve falar nos autos´ não se aplica a Mendes, que mesmo acumulando a presidência do Tribunal Superior Eleitoral não se constrangeu em organizar, em sua casa, uma festa de aniversário para o senador José Serra (PSDB-SP), denunciado na Operação Lava Jato, objeto de apreciação no STF.

Gilmar, diante da falta de freios e de filtros, vinha se permitindo falar “sobre tudo”, para invocar a famosa expressão de uma memorável música de Raul Seixas (Metamorfose Ambulante).

O ministro participou de renovadas conversas com o presidente Michel Temer – que responde a processo no TSE -, ao ponto de os jornalistas brasilienses o rotularem como ´conselheiro´ do presidente.

Gilmar igualmente decidiu – como se fosse um integrante do Congresso Nacional – tomar parte ativamente das discussões das reformas eleitorais e políticas.

Nessa porção ´palmatória´ do mundo, Gilmar Mendes decidiu, anteontem, mirar o Ministério Público Federal, ao tomar como verdade absoluta a informação segundo as qual membros do MPF tinham realizado uma ´entrevista coletiva´ informal para´vazar´ nomes denunciados nas delações de ex-executivos da empreiteira Odebrecht.

Disse Mendes, em reunião numa das turmas da STF: “Não há nenhuma dúvida de que aqui está narrado um crime. A Procuradoria não está acima da lei. E é grande a nossa responsabilidade, sob pena de transformarmos este tribunal num fantoche. Um fantoche da Procuradoria da República. É preciso tratar o Supremo com mais respeito”.

Ainda o ministro do STF: “A imprensa parece acomodada com este acordo de traslado de informações. Pouca relevância dá ao fato inescapável de que, quando praticado por funcionário público, vazamento é crime. Os procuradores certamente não desconhecem”.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza