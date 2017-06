Gervásio Maia: Parque Linear Parahyba vai trazer qualidade de vida para a população

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado estadual Gervásio Maia, visitou neste domingo (5), ao lado do governador Ricardo Coutinho, o Parque Linear Parahyba, localizado no bairro do Bessa, em João Pessoa.

Foto: Ascom

A obra de lazer e mobilidade urbana, que será inaugurada no próximo dia 11, recebe investimentos de quase R$ 3 milhões do Governo do Estado e vai transformar as áreas nos entornos do canal que corta os bairros Aeroclube, Jardim Oceania e Bessa em uma área de parque com equipamentos de lazer e infraestrutura para prática de exercícios físicos.

Gervásio disse que o Parque Linear Parahyba veio para resgatar o ambiente de coletividade aos moradores do Bessa.

“O parque trouxe vida ao local e veio para criar um espaço onde as famílias podem se reunir. O local que não havia estrutura nenhuma se tornou em um espaço de dignidade, saúde, lazer e convivência social”, destacou o presidente da Assembleia.

Foto: Ascom

O governador Ricardo Coutinho reafirmou a fala do presidente da Assembleia ressaltando que o parque, além de melhorar a qualidade de vida da população, vai ser inclusivo para pessoas com deficiência.

“O parque tem que ter esporte, jogos, tem que ser inclusivo para pessoas com deficiência, aqui temos um parque sensitivo, estamos montando uma área onde até os odores das plantas deverão estar presentes para as pessoas com deficiência visual”, ressaltou o governador.