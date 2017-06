Gervásio Maia é eleito para diretoria do colegiado de presidentes na Unale

Foto: Ascom

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Gervásio Maia, foi eleito para compor a mesa diretora da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), durante a 21ª edição da Conferência Nacional da categoria, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Para Gervásio, ser eleito na segunda vice-presidência da Unale tem uma grande importância para a construção do diálogo com todos os estados da federação. “Para nós é uma honra representar o nosso estado em um colegiado tão importante. O colegiado de presidentes discute problemas relacionado a todas regiões. É importante ter esse diálogo permanente com todos os estados da federação”, destacou o parlamentar.

A Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, realizada anualmente tem como objetivo reunir o maior número de parlamentares e entidades legislativas para discutir as mudanças necessárias para o desenvolvimento do Brasil.

Foto: Ascom

A 21ª Conferência acontece entre os dias 07, 08 e 09 de junho, e reúne cerca de 1.500 participantes, entre deputados, assessores legislativos, entidades nacionais e internacionais, com representantes de diversos países.

O grande evento terá como abordagem principal “O Brasil e suas reformas”, aprofundando as discussões sobre a relevância do poder legislativo estadual, a crise nos estados e as soluções, as reformas política e trabalhista, além de outros temas de relevância nacional e internacional.⁠⁠⁠⁠