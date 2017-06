Gervásio Maia adia reunião com colegiado de líderes para a próxima segunda

Foto: Paraibaonline

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gervásio Maia (PSB) adiou para a próxima segunda-feira (13), a reunião que terá com o colegiado de lideranças da Casa. A priori a reunião aconteceria nesta sexta-feira (10), mas os deputados estarão todos em visita às suas bases políticas e outros viajando para fora do Estado.

Conforme o presidente, nessa primeira reunião serão debatidos temas diversos quando os líderes deverão apresentar sugestões sobre o funcionamento da Casa, sobre as idéias referentes ao futuro da gestão administrativa.

“Essa troca de idéias e sugestões serão extremamente importantes para que possamos conduzir os trabalhos, as atividades da Casa em sintonia com o colegiado”, disse.

Por conta da chegada do projeto de venda do prédio do Paraiban foi suscitada, novamente, a ideia de mudança da sede da Assembleia Legislativa, mas o presidente tratou, mais uma vez, de descartar a mudança. Ele disse que isso já é fato sacramento, pois a sua decisão é de manter a Casa Legislativa na Praça dos Três Poderes.

“Nós percebemos que o sentimento popular é que a Praça dos Três Poderes seja devidamente preservada e a nossa linha é exatamente nesse sentindo, mas preciso nos organizar e deixar a Assembleia funcionando com um ritmo de maior qualidade. As gambiarras existem por todo canto porque a Casa é muito antiga e só são feitos pequenos paliativo. Nós estamos discutindo com o setor de engenharia as alterações que poderão ocorrer no Plenário e em outros setores, que em breve estaremos anunciando”, ressaltou.